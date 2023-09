Kim Jong Un regresa a Corea del Norte tras su viaje a Rusia

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, ha culminado su viaje de seis días que ha generado preocupaciones a nivel mundial acerca de posibles acuerdos de transferencia de armas entre dos naciones involucradas en confrontaciones separadas con Occidente.

El regreso de Kim a su país de origen se realizó a bordo de su tren blindado al son de la marcha patriótica rusa "El adiós de Slavianka", después de una emotiva ceremonia de despedida en la estación ferroviaria de Artyom, una ciudad rusa en el Lejano Oriente, ubicada a unos 200 kilómetros (124 millas) de la frontera con Corea del Norte, según informó la agencia estatal rusa de noticias RIA.

Dignatarios de alto rango, como el Ministro ruso de Recursos Naturales, Alexander Kozlov, y el Gobernador Regional de Primorye, Oleg Kozhemyako, estuvieron presentes en la ceremonia, en la que una banda militar rusa interpretó los himnos nacionales de Rusia y Corea del Norte.

Tras su llegada a Rusia el pasado martes, en lo que fue su primer viaje al extranjero en más de cuatro años, Kim sostuvo una cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, y visitó instalaciones militares y tecnológicas de relevancia. Sin embargo, en su última jornada en Rusia, Kim disfrutó de un programa más relajado que incluyó una visita a una universidad y un espectáculo en un acuario ruso.

Los medios estatales rusos compartieron videos en los que se ve a Kim, ataviado con un traje negro y acompañado por miembros destacados de su gobierno, dialogando con funcionarios rusos a través de traductores mientras recorría el campus de la Universidad Federal del Lejano Oriente en la isla Russky.

Posteriormente, Kim fue avistado en el Acuario Primorsky de la isla, el más grande de Rusia, donde disfrutó de un emocionante espectáculo con belugas, delfines, focas y la morsa "Misha", que pareció captar especialmente su atención, según los informes de los medios estatales rusos.

El viaje de Kim, que tuvo como punto central su encuentro con Putin, puso de manifiesto la convergencia de sus intereses en medio de diversas tensiones en curso con Occidente. Funcionarios estadounidenses y surcoreanos han expresado preocupaciones acerca de la posible provisión de municiones por parte de Corea del Norte a Rusia, para respaldar la urgente necesidad de Moscú en su conflicto en Ucrania, a cambio de tecnología armamentística avanzada que podría potenciar las ambiciones nucleares de Kim.

Un día después de su visita a una planta de aeronaves en Komsomolsk-on-Amur, donde se producen los cazas más poderosos de Rusia, Kim viajó el sábado a un aeropuerto cercano a Vladivostok. Allí, el Ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y otros altos mandos militares le brindaron una detallada exposición de bombarderos estratégicos y otros aviones de combate rusos.

Todos los aviones de combate rusos que Kim pudo observar se encuentran entre los que han sido empleados en el conflicto en Ucrania, incluyendo los bombarderos Tu-160, Tu-95 y Tu-22, que han lanzado misiles de crucero de forma regular.

Las visitas de Kim a instalaciones militares y tecnológicas a lo largo de la semana podrían sugerir sus objetivos específicos en relación con Rusia, posiblemente relacionados con el suministro de municiones para reforzar las menguantes reservas de Putin, a medida que su intervención en Ucrania se convierte en una prolongada guerra de desgaste.

La reunión de Kim con Putin tuvo lugar en el principal puerto espacial de Rusia, lo que apunta a su interés en obtener asistencia rusa en su búsqueda de activos espaciales de reconocimiento y tecnología de misiles.

Los expertos han señalado la posibilidad de una cooperación militar entre ambas naciones, que podría incluir esfuerzos para modernizar la anticuada fuerza aérea norcoreana, que depende en gran medida de aviones suministrados por la Unión Soviética en la década de 1980.

