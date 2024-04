Presidente de Ecuador justifica irrupción en embajada de México

Tras la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en la embajada mexicana en Quito, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, difundió un comunicado en el que justificó su orden de allanar la sede diplomática.

"Tomé decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas", aseguró el mandatario, añadiendo que no podía permitir "que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves" y que luego se fuguen "como nos ha pasado antes".

México anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador

Después de que el viernes por la noche la Policía Nacional ecuatoriana irrumpiera en la embajada de México en Quito y detuviera a Jorge Glas, al que el Gobierno mexicano había concedido asilo político solo unas horas antes.

Glas permanecía desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La Embajada lo acogió como huésped y sus abogados ya informaron hace semanas de que habían entregado una solicitud formal para el pedido de asilo político.

Al ser consultada por Teleamazonas sobre quién dio la orden para allanar la Embajada el 5 de abril, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld reveló que, pese a tener conocimiento de las consecuencias, Daniel Noboa dio la orden de ingresar a la sede diplomática: “Por supuesto (el presidente dio la orden). Él (Daniel Noboa) es quien dicta la política exterior... Lo que nos corresponde como Cancillería es primero informarle, a través de un informe extenso, y segundo asesorarle. Por supuesto que se le dice cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto y eso estaba sobre la mesa”.

