(Video) Un lago en la India se volvió rosado de la noche a la mañana

Mumbai.- El lago Lonar, un lago del cráter de un meteorito formado hace 50 mil años en el oeste de Maharashtra, India, se ha vuelto de color rosado rojizo de la noche a la mañana del 10 de junio de 2020, dejando atónitos a los entusiastas de la naturaleza.

El cambio de color se atribuye actualmente a los cambios en los niveles de salinidad y a la presencia de algas en el agua.

El lago está situado a unos 500 km de la capital financiera, Mumbai, y es un famoso punto de interés para los ecologistas y los turistas.

Las fotos de la transformación del color del lago comenzaron a circular en los medios de comunicación social, desde su color verde azulado normal hasta un tono rojizo.

Over the last month, #Lonarcrater Lake in #India has changed colour from green to red! #LonarLake is already famous as the world's 3rd largest formed by a meteor strike, but it's now a true #Maharashtra mystery, as scientists assess what caused the unusually sharp colour change: pic.twitter.com/4Y2GWy5ytx