(Video) Lanzan a 4 astronautas en primer vuelo de una compañía privada

Cabo Cañaveral.- SpaceX lanzó cuatro astronautas el domingo hacia la Estación Espacial Internacional en el primer vuelo de transporte de personal efectuado por una compañía privada para la NASA.

El cohete Falcon 9 se adentró ruidosamente en el oscuro firmamento desde el Centro Espacial Kennedy con tres estadounidenses y un japonés, la segunda tripulación en ser lanzada al espacio por SpaceX.

La cápsula Dragon en la parte superior del cohete — a la que la tripulación nombró Resilience (Resiliencia) luego de los muchos retos de este año, especialmente el COVID-19 — arribará a la Estación Espacial el lunes por la noche y permanecerá allí hasta la primavera boreal.

El fundador y director general de SpaceX, Elon Musk, se vio obligado a monitorear el suceso desde lejos debido a que parece estar contagiado de coronavirus. Tuiteó que “muy probablemente” tenía un caso moderado de COVID-19. La política de la NASA en el Centro Espacial Kennedy requiere que cualquiera que dé positivo al coronavirus se ponga en cuarentena.

