Lanzan cohete Starship de Space X, pero explota en el aire

Durante su primer vuelo de prueba, el cohete Starship, desarrollado por la empresa estadounidense SpaceX, Elon Musk, para viajes a la Luna y Marte, explotó poco después de despegar en Texas.

El gigantesco cohete despegó con éxito a las 8:33 horas (tiempo local, 7:33 horas del centro de México) desde Starbase, la base espacial de SpaceX en Boca Chica, Texas.

El cohete de dos etapas, más alto que los 120 metros de la Estatua de la Libertad, despegó para lo que iba a ser un vuelo de 90 minutos y su debut espacial.

SpaceX retransmitió en directo el despegue a través de Internet, mostrando cómo el cohete se elevaba desde la torre de lanzamiento hacia el cielo matutino mientras los 33 motores del Super Heavy rugían.

Sin embargo, a menos de cuatro minutos del inicio del vuelo, la etapa superior de la Starship no logró separarse de la inferior, la Super Heavy, tal y como se había previsto, y se vio cómo el vehículo combinado giraba sobre sí mismo antes de explotar.

A pesar de ello, los responsables de SpaceX celebraron en la retransmisión la hazaña de conseguir que el Starship totalmente integrado y el cohete propulsor despegaran sin problemas y calificaron el breve episodio de vuelo de prueba con éxito.

Las operaciones de llenado de los tanques del cohete con combustible criogénico (oxígeno y metano líquido) habrían comenzado en la madrugada.

El lunes pasado se canceló un primer intento de lanzamiento en los últimos minutos de la cuenta regresiva, por un problema técnico.

El cohete de acero inoxidable está diseñado para ser completamente reutilizable con una respuesta rápida, lo que reduce drásticamente los costos, de manera similar a lo que han hecho los cohetes Falcon más pequeños de SpaceX al volar desde Cabo Cañaveral, Florida.

El jefe de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, felicitó este jueves a los equipos de su compañía poco después del lanzamiento del enorme cohete Starship, que explotó durante su primer vuelo de prueba poco después del despegue.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK