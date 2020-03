Las Vegas cancelan sus espectáculos por el Covid-19

Ciudad de México.- La ciudad del juego y los espectáculos, Las Vegas, enfrenta uno de sus peores momentos a consecuencia de las cancelaciones masivas de eventos, tanto de los residentes, que tienen fechas de presentaciones y conciertos permanentes, como en espectáculos de fin de semana y de corta temporada.

El pasado martes, el diario El Tiempo, de Las Vegas, publicó que el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, tomó la decisión de cerrar todos los negocios no esenciales, para tratar de detener la propagación del COVID-19.

Durante la conferencia de prensa Sisolak informó que los negocios que entran en la clasificación son: restaurantes, casinos, bares, gimnasios, ya que estos no tendrán actividades durante los próximos 30 días.

We are closing public areas at City Hall, our Development Services Center, community centers for the next 30 days.



Critical services for our residents will continue.



All upcoming classes and activities are cancelled including the Bluegrass Festival: https://t.co/RQwobY3Ndf pic.twitter.com/0PxAOjx2Tz