“Le deseo buena suerte”, juez que enjuició a la esposa de “El Chapo”

La tarde de este martes el juez federal Rudolph Contreras, sentenció a Emma Coronel Aispuro, esposa del del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, a tres años de cárcel.

La sentencia impuesta por el juez federal en la corte del Distrito de Columbia es de un año menos de lo que pedían los fiscales.

La mexicana y también ciudadana estadounidense pasará cuatro años de libertad condicional tras salir de la cárcel.

Coronel se declaró culpable de de tres delitos: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.

Durante la audiencia del martes, la esposa de “El Chapo”, de 32 años, dijo que quizás sería difícil para el juez Contreras ignorar que ella es la esposa de Guzmán.