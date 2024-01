Lee Jae-myung se recupera de una cirugía tras ser apuñalado en el cuello

Luego de ser apuñalado en la yugular por un descocido, durante una visita a la ciudad sureña de Busan, el líder del principal partido de oposición de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ya se está recuperando de una cirugía.

Lee recorría las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto de Gadeokdo cuando fue atacado en el lado izquierdo del cuello mientras hablaba con una multitud de periodistas, según un responsable del Partido Democrático.

Kwon Chil-seung, portavoz del Partido Demócrata, dijo que Lee se sometió a una cirugía de reconstrucción venosa y se está recuperando en la unidad de cuidados intensivos.

El líder opositor sufrió una herida lacerante de aproximadamente un centímetro con "sospecha de daños en la vena yugular" tras el ataque con arma blanca, dijo Chil-seung.

Las imágenes de la descarada agresión, captadas en directo por televisión durante la rueda de prensa, mostraban al hombre que abalanzarse repentinamente sobre Lee y atacarlo en el cuello, haciéndolo caer hacia atrás.

