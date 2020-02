El “todes” será aceptado por la RAE si se populariza

LA HABANA.- “La lengua no tiene la culpa de la discriminación de la mujer”. El máximo directivo de la Real Academia Española (RAE) dijo el lunes en Cuba que si el llamado lenguaje inclusivo -por ejemplo, escribir o decir “todes” en vez de “todos” o “todas”- se impone entre los hispanohablantes, la RAE no tendrá más remedio que asimilarlo, pero aseguró que por ahora se trata de una extravagancia que no facilita la comunicación.

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, comenzó este fin de semana una gira por isla que lo llevará por más de una media docena de países de Centroamérica y el Caribe y el lunes participó de la presentación de un diccionario jurídico en la Universidad de La Habana.

“Hay que acabar con la discriminación de la mujer y con el machismo y todas esas plagas o lacras que tienen nuestras sociedades” señaló el directivo, para quien la RAE no impone como se expresan las personas, sino que recoge cómo lo hacen.

“Pero si algún día, todo el mundo habla de ‘todes’, las academias no tendrán más remedio que reconocer que así es”.

Sin embargo, Muñoz destacó que por lo pronto lo considera una “extravagancia” y hasta narró una anécdota sobre las dificultades que presenta.

“He asistido a una Asamblea Legislativa, cuya localización omitiré, a utilizar la ‘e’ final comprensiva en ambos géneros y no han sido capaces de hacerlo. Hablar de ‘todes’ es como hablar de ese pequeño juego de vocales que consistía en ir cambiando las vocales de una determinada frase”, indicó. “No es posible mantener un discurso desdoblando permanente el masculino y femenino, es muy aburrido”.

¿Dónde surgió la tendencia del lenguaje inclusivo?

El llamado lenguaje inclusivo comenzó a incorporarse en los discursos en universidades, entre intelectuales y activistas a partir de estos años, de los fuertes movimientos feministas y por la diversidad sobre todo en Sudamérica para tratar de visibilizar hasta donde llega --la vida cotidiana, el habla-- el machismo y la discriminación contra la mujer.

Evelyn Silva, directora del único colegio transgénero de Chile, aseguró a la AP que ellos comenzaron a usar el lenguaje inclusivo. “También tiene que ver un poco con crear realidades, lo que no se habla, no existe”, indicó.

Desde Argentina, uno de los países que se encuentra en la vanguardia del activismo de género, la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Laura Arnés, indicó que en los foros docentes ya se aceptaba este tipo de lenguaje en las presentaciones y exámenes finales.

“No creemos para nada que interfiera con la comunicación”, dijo en entrevista telefónica con AP en respuesta a los comentarios del directivo de la RAE. “El desdoblamiento del género, a mi criterio, se hace un poco tedioso. Es bastante difícil sostenerlo mucho tiempo. En cambio la terminación en ‘e’ es mucho más amable”. “El lenguaje es ideología no es neutral o inocente. O sea, si la decisión de hablar con la ‘e’ tiene un matiz ideológico, por supuesto, pero que el plural inclusivo sea masculino también lo tiene”, indicó la especialista al destacar que la RAE se niega a aceptar esos cambios, pero sí incorporó anglicismos.

Gira del director de la RAE

Muñoz Machado fue recibido este fin de semana por el presidente Miguel Díaz-Canel y realizó visitas a la Academia de la Lengua en Cuba.

Además, se mostró muy satisfecho con el crecimiento del uso del español en Estados Unidos, donde ya hay 40 millones de personas que lo hablan, aunque reconoció que esto implica desafíos, pues inevitablemente irá modificando el idioma.

“Es posible que se incorporen muchos neologismos y que la lengua se enriquezca... pero la nuestra siempre ha sido una lengua mestiza. Esto ha ocurrido a lo largo de toda su historia”, señaló el directivo.

Igualmente cree que, dado que el lenguaje es algo dinámico, pronto se incorporarán palabras del lenguaje del internet que hoy “nos parece tan novedoso y tan antigramatical”.

Se estima que unos 550 millones de personas utilizan en todo el mundo el español para comunicarse e incluso se observó un número creciente de chinos que comenzaron a estudiarlo.