Hombre acuchilla a tres personas en concurrida calle de La Haya

LA HAYA, Holanda.- Tres personas fueron lesionadas el viernes con un cuchillo en la principal calle comercial de La Haya, indicó la policía.

Aún es muy pronto para decir si se trató de un atentado terrorista, dijo Marije Kuiper, portavoz policial, a The Associated Press. También se desconoce si las personas heridas corren peligro de muerte, agregó.

La policía busca a un sospechoso, un hombre de entre 45 y 50 años que vestía un conjunto gris para correr.

De acuerdo con RT, los oficiales describieron al agresor utilizando un término que a menudo se usa en idioma neerlandés para referirse a personas que provienen del norte de África.

Onduidelijkheid in de Grote Marktstraat waar steekpartij was met meer gewonden. Hoeveel, wie, waar precies en of dader is gepakt niet duidelijk. #politie pic.twitter.com/KXlzjWM4FR