Tras semanas de guerra, sale de Mariúpol el primer grupo de civiles

Funcionarios y trabajadores humanitarios esperaban ansiosamente al primer grupo de civiles evacuados de la planta metalúrgica de Mariúpol, que es el último baluarte del combatientes ucranianos en la devastada ciudad portuaria.

Las personas que huían de la sitiada ciudad describieron semanas de bombardeos y carencias cuando llegaron el lunes a territorio controlado por el gobierno ucraniano.

Las fuerzas ucranianas publicaron el domingo en internet un video en el que se veía a ancianas y madres con hijos pequeños subiendo por una gran pila de escombros en el exterior de la siderúrgica Azovstal y abordando un autobús.

Se espera que más de un centenar de civiles lleguen a la ciudad de Zaporiyia, controlada por Ucrania, el lunes, señaló el presidente Volodymyr Zelenskyy.

Sin embargo, al menos algunas de las personas desalojadas de la planta el domingo fueron al parecer llevadas a una aldea controlada por separatistas respaldados por Moscú.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.