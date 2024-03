Liberación de aguas de Fukushima: Japón trata de calmar temores chinos

El domingo, Japón anunció una reunión con expertos chinos para abordar las preocupaciones sobre la liberación de aguas tratadas de Fukushima Daiichi al mar, buscando tranquilizar a la comunidad internacional.

La decisión de liberar las aguas ha generado resistencia local y críticas de países vecinos, especialmente China, que ha impuesto restricciones a las importaciones de productos pesqueros japoneses.

En las conversaciones en Dalian, Japón proporcionó explicaciones científicas sobre el proceso de liberación y aseguró que se llevó a cabo de manera segura según lo planeado.

Desde el devastador terremoto y tsunami de 2011 que afectó la planta de Fukushima, Japón ha enfrentado el desafío de gestionar grandes cantidades de agua contaminada almacenada en tanques. El vertido al mar, que comenzó en agosto de 2021 después de un tratamiento adecuado, es un proceso que se espera que dure décadas.

El reconocimiento público de estas conversaciones marca un hito en los esfuerzos diplomáticos entre Japón y China. Aunque los detalles específicos de la reunión no se han revelado, se enfatiza la importancia de la transparencia en el proceso.

La reunión con expertos ocurrió después de la visita del jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica a la planta, quien confirmó que la liberación de las aguas se está llevando a cabo de manera segura. Este paso busca calmar las preocupaciones y promover una mayor comprensión internacional sobre el manejo de la crisis en Fukushima.

