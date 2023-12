Liberan a Gypsy Rose años después de planear la muerte de su madre abusiva

A Blanchard se le concedió la libertad condicional tras cumplir el 85% de su condena original y fue puesta en libertad a primera hora del día de la prisión estatal para mujeres de Chillicothe.

Clauddine “Dee Dee” Blanchard, asesinada en 2015, había mantenido esencialmente prisionera a su hija, obligándola a fingir durante años que padecía leucemia, distrofia muscular y otras enfermedades graves, además de usar una silla de ruedas y una sonda de alimentación.

Resultó que Gypsy Blanchard, que ahora tiene 32 años, estaba perfectamente sana y no sufría un retraso en su desarrollo, como siempre habían creído sus amigos.

Su madre padecía el síndrome de Munchausen, un trastorno psicológico en que los padres o cuidadores buscan compasión a través de las enfermedades exageradas o inventadas de sus hijos, dijo su abogado en el juicio, Michael Stanfield.

“La gente le decía constantemente a Dee Dee que era una madre maravillosa, y Dee Dee recibía todo tipo de atención”.

Según Stanfield, entre los procedimientos innecesarios a los que se sometió Gypsy Blanchard figura la extirpación de las glándulas salivales. Su madre convenció a los médicos de que era necesario utilizando anestesia tópica para provocar babeo.

Gypsy Blanchard, que prácticamente no fue a la escuela ni tuvo contacto con nadie más que con su madre.

Gypsy testificó en el juicio de 2018 a su exnovio, Nicholas Godejohn de Big Bend, Wisconsin, quien cumple cadena perpetua por el asesinato. Ella continuó y agregó: “Lo convencí”.

Cuando subió al estrado en su juicio, los fiscales ya habían llegado a un trato con ella por el abuso que había sufrido. A cambio de declararse culpable en 2016 de asesinato en segundo grado, fue condenada a 10 años de prisión.

En su primer día de libertad condicional Gypsy Rose Blanchard decidió ir a comprar un par de zapatos deportivos.

gypsy rose about to pop out with a bbl , veneers , & a lace front mark my words pic.twitter.com/iwOtDopfg5