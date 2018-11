Liberan a agresor sexual porque su víctima usaba tanga

Agencia

IRLANDA.- El 'hashtag' #ThisIsNotConsent ('No es consentimiento') está inundando Twitter de fotos de tangas de encaje publicadas en su mayoría por internautas de Irlanda, esto como protestas por el fallo de un juez quien concedió la libertad a un violador porque la victima usaba tanga.

De acuerdo a RT, la tendencia se produce como respuesta a una polémica sentencia dictada a principios de noviembre por una corte de la ciudad irlandesa de Cork, en la que un hombre de 27 años fue absuelto de las acusaciones de violación a una adolescente de 17, informa The Mirror.

Uno de los argumentos que usaron los jueces para su decisión fue que la víctima llevaba una tanga de encaje. Esto provocó la indignación de las usuarias de la Red, que vieron en este razonamiento una culpabilización de la víctima, por lo que decidieron protestar contra el fallo compartiendo fotos de sus prendas interiores.

On the back of that 17 year old girls rape trial in Cork. I believe you. #ThisIsNotConsent #ibelieveher Please post your own and use the hashtag to get this going. #THISISNOTCONSENT pic.twitter.com/we10f88kav

"A colación del juicio de violación de una joven de 17 años. Te creo. Por favor, publica tu propia [tanga] y utiliza la etiqueta para que circule #ThisIsNotConsent", escribió una tuitera.

What is this the 1950’s ?

Goodness knows what they’d think of me - i often don’t wear them at all. I’m looking to be gangbanged I guess.

Who is the lawyer who used her lingerie style as his clients defense?#ThisIsNotConsent https://t.co/TMbMEMiZv2 pic.twitter.com/saGVNQnxiq