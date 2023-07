Liberan a rehén luego de varias horas secuestrada en hotel de Las Vegas

La policía de las Vegas informó este martes que un hombre fue arrestado y una mujer a la que se le describió como su rehén fue liberada sana y salva, después de estar varias horas retenida en una habitación del hotel Caesars Palace, en "The Strip".

No se reportaron heridos y las autoridades no revelaron de forma inmediata si el individuo detenido se encontraba armado dentro de un edificio de varios pisos en la propiedad ubicada en Boulevard.

Mencionaron que muebles, cojines y otros objetos fueron aventados desde una ventana del piso 21, causando miedo a los huéspedes que trataban de descansar en el área de la piscina.

"El sospechoso ha sido puesto bajo custodia. La mujer se encuentra actualmente con los agentes", señaló el departamento de policía en un mensaje publicado a media tarde de este día.

El agente Aden Ocampo Gomez comentó que aparentemente la mujer no sufrió heridas.

Por su parte el capitán de la policía de Las Vegas Stephen Connell indicó que el incidente inició aproximadamente a las 9:15 de la mañana.

Cuando el equipo de seguridad del hotel recibió un reporte de que un hombre y una mujer estaban discutiendo y que el hombre había llevado "a la fuerza" a la mujer hacia una habitación.

Agentes del equipo táctico SWAT resguardaron el corredor afuera del cuarto, aunque Connell comentó que se desconocía si el hombre estaba armado.

El capitán les mencionó a los periodistas que durante la situación que "se había escuchado" a la mujer que se creía que era mantenida como rehén y se creía que "aún estaba bien".

Los huéspedes en el exterior escucharon cristales rotos y vieron cómo se agitaban las cortinas en una ventana rota como a dos tercios de la Torre Palace de 29 pisos, una de las seis torres del Caesars Palace, hotel que tiene capacidad para casi 4 mil habitaciones.

#BREAKING 2:46 p.m.: SWAT made entry into the hotel room and has taken the subject into custody. The female who was also in the room is safe and with officers. There will be a large police presence with vehicles as this investigation continues and units disperse.