Trump ‘luchó’ por su cama de bronceado en la Casa Blanca

WASHINGTON, Estados Unidos.- Omarosa Manigault Newman, ex colaboradora de Donald Trump, está presentando un nuevo y explosivo libro en el que da supuestos detalles sobre el funcionamiento de la Casa Blanca y por sobre todo el comportamiento del presidente.

De acuerdo con información de Univisión, Manigault y Trump se conocen desde los tiempos en que el presidente era la estrella del reality show 'The Apprentice' y ella fue concursante en ese programa.

El libro que ahora publica, 'Desquiciado: un reporte desde dentro de la Casa Blanca de Trump' ( 'Unhinged: An Insider Account of the Trump White House') es una compilación de acusaciones y escenas, que aún están sin verificar, en las que detalla momentos y citas de sus tiempos con la campaña de Trump y luego en la Casa Blanca.

Manigault Newman dejó su cargo como directora de comunicaciones para la Oficina de Enlace Público en diciembre de 2017, por decisión del jefe de gabinete de la presidencia, John Kelly.

Mientras que ella afirma que todo en el libro es cierto, la secretaria de prensa presidencial, Sarah Huckabee Sanders, dijo este viernes que el libro "está plagado de mentiras y falsas acusaciones" señalando las señalamientos de Manigault Newman como falsos.

Por ejemplo, Manigault Newman señala en el libro que Trump es un "racista" que ha usado en numerosas ocasiones la palabra con "N..." (en referencia al término 'nigger', que resulta en extremo ofensivo para los afroestadounidenses).

La autora señala que cuando Trump conducía “The Apprentice' muchas veces dijo la palabra y que hay cintas de grabación para probarlo.

La autora del libro pone en tela de juicio la psique de Trump y lo describe como inestable e impulsivo y señala que el personal que lo rodea trabaja mucho por contenerlo. Sostiene que Trump "ama el odio" y "se nutre de críticas e insultos (...) él se deleita en el caos y la confusión".

Según The Washington Post, Omarosa asegura que hay una cama de bronceado en la residencia de la Casa Blanca y dice que el presidente luchó con el mayordomo principal de la residencia presidencial para lograr la instalación de la cama.

Manigault asegura que tiene pruebas de sus más explosivas acusaciones porque grabó sus conversaciones en la Casa Blanca. The Daily Beast informó días atrás este dato citando a "múltiples fuentes con conocimiento directo" de que efectivamente existen grabaciones hechas por Manigault Newman.