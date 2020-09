Nuevo libro confirma: El Príncipe Andrés es un playboy adicto al sexo

Londres.- El Príncipe Andrés es un "adicto al sexo" y un "amante atrevido"; así lo describe el libro "Sexo, Mentiras y Dinero Sucio de la Poderosa Élite Mundial", del autor Ian Halperin, que estará a la venta a partir de este jueves.

Según la editorial, el texto ha sido elaborado con testimonios de al menos una docena de las mujeres del círculo de Jeffrey Epstein que supuestamente se relacionaron con el hijo de la Reina Isabel II de Inglaterra.



"La mayoría de las mujeres pintaron a Andrés como un perfecto caballero. Una de ellas contó que era un amante muy atrevido: no había límites... Una me dijo: 'Andrés sacudió mi mundo en el dormitorio', pero se sintió decepcionada porque después de eso no volvió a saber de él", relató Halperin durante las entrevistas de promoción de su obra.



"Una de las ex amantes de Andrés desveló que tenía adicción al sexo porque siempre fue el segundón con relación al príncipe Carlos y comparó la relación con su hermano a la que mantienen Guillermo y Enrique. Esto le llevó a su estilo de vida de playboy. No estaba recibiendo atención y le hizo sentir especial conseguir estas mujeres hermosas en su cama", añadió.

El autor del libro, que supondrá un nuevo quebradero de cabeza para la casa real británica, sostiene que no descubrió ninguna evidencia de que Andrés tuviera relaciones sexuales con mujeres menores de edad.



Sin embargo, expuso que no hay duda de que Epstein proporcionó chicas a Andrés (obsesionado por las pelirrojas), lo que motivó a que fueran amigos, a pesar de que el miembro de la realeza británica comenzó a temerle después al magnate estadounidense.



"Epstein obtuvo información sobre gente y la usó contra ellos... Cuando él y Andrés se vieron por última vez, en 2011, Andrés se puso de rodillas rogándole que nunca revelara nada sobre él. Si Epstein llegó a tener a un príncipe de rodillas, imagine el poder que tenía sobre los demás", afirmó Halperin.



Según varios medios británicos, se espera para los próximos días la publicación de la lista de vuelos organizados por Epstein en los que supuestamente figura Andrés de Inglaterra.

(Con información de El País Internacional).