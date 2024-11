Líder de Irán exige pena de muerte para Netanyahu tras orden de la CPI

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, declaró este lunes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, debe ser condenado a muerte. La declaración se da tras la reciente orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Netanyahu por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

“Debe emitirse una sentencia de muerte para Netanyahu y los líderes criminales de este régimen”, afirmó Jameneí durante un encuentro con la milicia islámica basiji en Teherán.

🇮🇷🇮🇱⚡️El líder supremo de Irán insiste en que la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu no es suficiente

El líder supremo iraní, Ali Jamenei, dijo en un discurso que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, merece la pena de muerte por lo que ha pic.twitter.com/ouQvyM8B3A — Marian🇷🇺🇨🇳 (@marianpy1) November 25, 2024

Además, acusó al gobierno israelí de cometer “crímenes de guerra en Gaza y Líbano” y aseguró que los ataques a civiles no constituyen una victoria para Israel.

El líder iraní subrayó que Israel no está logrando sus objetivos en Gaza ni Líbano, donde enfrenta la resistencia de aliados como Hamás y Hizbulá. “El bombardeo de casas de civiles no es una victoria. El enemigo no ha ganado ni ganará”, sentenció.

La semana pasada, la CPI emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusándolos de crímenes en la Franja de Gaza. La decisión fue celebrada por las autoridades iraníes, quienes la calificaron como un triunfo para los pueblos palestinos y libanés.

La eficacia de CPI depende de los 125 Estados miembros

“El veredicto de la Corte Penal Internacional es una victoria”, declaró el general Hosein Salamí, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán. Sin embargo, Teherán no comentó sobre la orden emitida también contra Mohamed Deif, líder militar de Hamás y aliado iraní.

Cabe destacar que la CPI carece de fuerza policial para ejecutar arrestos, y su eficacia depende de la cooperación de los 125 Estados miembros. Ni Israel ni Estados Unidos forman parte de este tribunal, lo que dificulta la ejecución de las órdenes.

(Con información de El Financiero)