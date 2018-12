Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Dinero salió volando de una camioneta blindada en una autopista de Nueva Jersey, lo que provocó dos choques cuando las personas “se pusieron un poco locas” al querer atajar los billetes voladores.

El caos estalló a la hora pico de la mañana en East Rutherford, cerca del Estadio MetLife, donde juegan los Giants y los Jets de Nueva York.

También te puede interesar: Tiran más de 250 mil euros en una carretera de España

En videos publicados en internet, un hombre uniformado corre entre los autos intentando agarrar dinero mientras otros, al darse cuenta de lo sucedido, salen a toda prisa a imitarlo.

Brinks Truck accident on Rte 3 near Lincoln Tunnel. Bills scattered all over Hwy. Brinks guy and other drivers stop traffic and scramble for bills. #CantMakeThisUp pic.twitter.com/8cI0pX6qLR