Lo estaba liberando: Mujer asesina a su novio con una espada en Nochebuena

Brittany Wilson, de 32 años, fue encontrada el viernes en la noche con la ropa ensangrentada afuera de la casa que compartía con su novio, y sobre el jardín delantero había una espada, indicó la policía de Cape Girardeau. Esta ciudad se ubica en el sureste de Missouri, a unos 185 kilómetros (115 millas) al sur de San Luis.

La televisora KFVS informó que una mujer había llamado a la policía el viernes poco después de las 11 de la noche para reportar que había matado a su novio con una espada.

Luego de arrestar a Wilson, los agentes ingresaron a la vivienda y encontraron a su novio, Harrison Stephen Foster, de 34 años, sin vida y con varias heridas recientes de arma punzocortante.

Wilson le dijo a la policía que ella y Foster habían consumido metanfetaminas horas antes. También les comentó a los investigadores que ella creía que su novio tenía varias entidades viviendo en su cuerpo y que lo estaba liberando al enterrarle el arma.

La mujer se encontraba detenida el domingo. Se le fijó una fianza de dos millones de dólares y fue acusada de homicidio en primer grado y de acción criminal armada. Se desconoce si tiene un abogado.

