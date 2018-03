Lo sacaron de un bar; regresó con todo y auto

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre descontento con el local nocturno arrancó su auto y lo colisionó contra el frente de este, dejando heridas a por lo menos 13 personas.

Se registró una emergencia en la ciudad británica de Gravesend, este domingo en la madrugada ya que un sujeto estrelló su auto contra un club en el que se encontraba debido a que no estuvo conforme con que el personal de seguridad lo sacara del lugar ya que al parecer dentro del establecimiento el hombre generó un problema.

De acuerdo con el portal Zócalo, el incidente ocurrió en la madrugada del domingo en la ciudad británica de Gravesend, que se encontraban en el local Blake´s, luego de que el personal de seguridad del establecimiento pidiera al individuo que abandonara el local por un altercado.

Acto seguido el joven se subió al auto y direccionó contra el club nocturno Blake, terminando en medio de la pista de baile y lesionando a por lo menos 13 personas quienes sufrieron heridas, incluyendo fracturas, aunque ninguna de gravedad extrema.

GRAVESEND: Reports of a car having been driven into the outer area of Blake’s nightclub by someone after allegedly not being allowed in. Also reports of a fight. pic.twitter.com/tY2qju9xEU