Londres: príncipe Enrique demanda a periódicos británicos por espionaje ilegal

El jueves 27, un juez dio a conocer que las demandas del Príncipe Enrique en contra de varias editoriales británicas por recopilar información ilegal de él desde hace casi varios años, enfrentan un difícil camino.

El acontecimiento gira en torno a las editoriales The Sun y News Of The World, quienes por varios años interceptaron su línea, además se supone que también utilizaron investigadores privados.

El juicio fue llevado por el juez Timothy Fancourt desde hace varios meses, quien al parecer desestimó la mayoría de las demandas del hijo menor del Rey Carlos III del Reino Unido.

Algunos reclamos del príncipe Harry contra tabloides podrían ir a juicio. Más detalles en el video https://t.co/hVe73wrVXW — CNN en Español (@CNNEE) July 27, 2023

De acuerdo con Fancourt, el príncipe sabía mucho antes de la información ilegal que fueron recabadas por medios británicos, por lo que pudo haber presentado sus demandas mucho antes.

Supuestamente, el duque de Sussex mencionó en el juicio que el Palacio de Buckingham tenía un acuerdo con las editoriales pertenecientes a Rupert Murdoch, para que miembros de la familia real no asistieran a juicio, para ‘manejar ellos mismos sus asuntos’.

El juez no pudo aceptar dicha demanda ya que no tenía pruebas evidentes o documentos de que este pacto existiera.

Hasta el momento, el Palacio de Buckingham no ha emitido un comunicado con respecto al caso del duque de Sussex y su supuesta participación en el encubrimiento.

Michael Gardner es un abogado que a pesar de no ser parte del juicio, mencionó que el acontecimiento real, está representando más en una pérdida moneteria que una victoria para el príncipe.

‘A primera vista, sus posibilidades de ganar esos reclamos no parecen buenas. Este es sólo uno de varios casos de violaciones a la privacidad muy costosos que el duque está llevando a cabo actualmente en la Corte Superior. Si pierde, podría ser responsable de literalmente millones de libras esterlinas en costos legales’.

Además de este juicio, también tiene una demanda por espionaje telefónico en contra de la editorial Daily Mirror, buscando una remuneración de 440 mil libras esterlinas, que son alrededor de 563 mil dólares.

Actualmente, el Príncipe Enrique se encuentra viviendo en California con su esposa Meghan Markle y sus hijos. Desde su salida de la familia real británica, el matrimonio se ha visto en vueltos en varias polémicas, ya sea por parte de Enrique o

Se prevé que el juez falle a finales de este año.

(Con información de Associated Press)