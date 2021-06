Los Pulitzer reconocen a adolescente que grabó muerte de George Floyd

AMY FORLITI

MINNEAPOLIS.- La adolescente que sacó su celular para grabar cuando vio que George Floyd estaba siendo inmovilizado en el suelo por un policía de Minneapolis, recibió una mención especial de los Premios Pulitzer el viernes por su video el cual ayudó a desatar un movimiento mundial para protestar contra la injusticia racial.

Darnella Frazier fue destacada por "grabar valientemente el asesinato de George Floyd, un video que desató protestas contra la brutalidad policiaca en el mundo, subrayando el papel crucial de los ciudadanos en la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de los periodistas", dijeron los Premios Pulitzer.

Frazier no estaba dando entrevistas a medios, dijo su publicista el viernes.

La joven tenía 17 años cuando grabó el arresto y la muerte de Floyd, un hombre negro de 46 años, ocurrida el 25 de mayo de 2020. Frazier testificó en el juicio del ex policía de Minneapolis Derek Chauvin que iba caminando a una tienda en una esquina para comprar botanas con su prima de 9 años cuando vio que un hombre estaba inmovilizado contra el pavimento "aterrorizado, asustado, suplicando por su vida".

Dijo que no quería que su prima viera lo que estaba pasando por lo que hizo que la niña se metiera a la tienda, pero regresó a la acera y comenzó a grabar "porque no era correcto. Él estaba sufriendo, estaba pasando dolor". Siguió grabando a pesar de que dijo que se sintió amenazada cuando Chauvin ignoró los gritos de la gente en la calle y sacó su gas pimienta mientras se arrodillaba sobre la nuca de Floyd por 9 minutos y 29 segundos.

El video de Frazier, en el que se puede escuchar a Floyd diciendo repetidas ocasiones que no puede respirar antes de quedar inconsciente, fue publicado en Facebook horas después de que fue grabado, lo que desató la indignación en Minneapolis y más allá. También fue una pieza importante en el juicio de Chauvin. Chauvin fue declarado culpable en abril de homicidio no intencional en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio culposo. Será sentenciado el 25 de junio.

La junta directiva del Pulitzer también anunció el viernes que el diario Star Tribune de Minneapolis ganó el premio de noticias de última hora por su cobertura del asesinato de Floyd y sus consecuencias.

Roy Peter Clark, un importante académico en el Instituto Poynter, dijo en una columna para Nieman Lab el mes pasado que Frazier debería ganar un Pulitzer por su video. Clark, quien ha sido miembro del jurado de los Pulitzer en cinco ocasiones, dijo a The Associated Press el viernes que Frazier era como muchos periodistas o artistas que han ganado Premios Pulitzer por luchar por la tolerancia, la igualdad y la justicia social.

"Ahí estaba ella, a los 17 años, atestiguando una injusticia y estuvo ahí de pie frente a las amenazas y capturó ese video", dijo. "No sería difícil seleccionar, incluso entre el trabajo de periodistas profesionales en años recientes o décadas, un video de 10 minutos que ha tenido un impacto tan profundo como lo tuvo el video de esta joven".

El video de Frazier "sacudió al mundo", habló con honestidad y le dio una voz a los que no tienen voz, dijo Clark.

Es raro pero no algo sin precedentes que los Pulitzer reconozcan a ciudadanos que capturan hechos noticiosos, la famosa fotografía de un bombero cargando a un bebé después del ataque con bombas en Oklahoma en 1995 fue tomada por Charles Porter IV, trabajador de un banco. La foto fue distribuida por AP.

Clark dijo que la mención especial que recibió Frazier reconoce trabajos excepcionales que quedan fuera de las categorías de los premios. Con el honor Frazier está en una lista que incluye a Ida B. Wells, Aretha Franklin, Bob Dylan, y el personal de Capital Gazette en Annapolis, Maryland, por su respuesta a un tiroteo en su sala de redacción en 2018.

Frazier también recibió el Premio PEN/Benenson Courage el año pasado de parte de la organización literaria y de derechos humanos PEN America.

La directora general de PEN America Suzanne Nossel dijo entonces: "Con nada más que un celular y agallas, Darnella cambió el curso de la historia en este país, desatando un movimiento audaz que exige un final al racismo sistémico contra las personas negras y la violencia a manos de la policía".

Durante su testimonio en el juicio de Chauvin, Frazier dijo al jurado que a veces desearía haber hecho más para ayudar a Floyd. Dijo que ve a su padre y otros hombres negros en su vida y piensa "que pudo haber sido uno de ellos".

"Han pasado noches en las que me quedo despierta disculpándome y disculpándome con George Floyd por no hacer más y no interactuar físicamente y no salvar su vida", testificó mientras que agregó sobre Chauvin: "Pero no es lo que yo debí hacer, es lo que él debió hacer".

Los otros tres policías involucrados en el arresto de Floyd serán enjuiciados el próximo año acusados de participar y ser cómplices en el incidente. Los cuatro policías también están acusados de violar los derechos civiles de Floyd.