Lula da Silva destituye a presidente de la petrolera ‘Petrobras’

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó al presidente de la petrolera estatal ‘Petrobras’, Jean Paul Prates, quien mantuvo decenas de fricciones y disputas con ministros del Ejecutivo brasileño.

Magda Chambriard, fue asignada para llenar el asiento vacío de Prates en la petrolera.

Chambriard fue directora general de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), durante el gobierno de Dilma Roussef, como su sustituta.

Prates acumuló disputas con varios miembros del gobierno de Lula, como con el ministro de Casa Civil -jefe de gabinete-, Rui Costa, y con el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, quienes compitieron por la influencia sobre la empresa, según informó el periódico brasileño 'O Globo'.

A esto se suma que, recientemente, Lula y Prates tuvieron una disputa sobre el pago de dividendos, puesto que este último se negó a alinearse con los miembros de la junta designados por Silveira que votaron a favor de retener el pago de dividendos extraordinarios a los accionistas.

Algunos inversores interpretaron esta situación como una señal de la creciente interferencia política del partido gobernante en el que es el mayor país productor de petróleo de América Latina.

Jean Paul Prates está abalado não só por conta da demissão do comando da empresa, mas também com a forma como o Lula (PT) conduziu a dispensa. De acordo com relatos de pessoas próximas, Prates desabafou e disse ter ficado “bem mal” #LiveCNNBrasil pic.twitter.com/B9wp3sgrrk