Madre asfixia a sus hijos y les canta mientras se morían

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer confesó el pasado martes 21 de enero que asfixió a sus tres hijos en Phoenix, Estados Unidos, mientras les cantaba canciones y una vez muertos, puso los cuerpos como si estuvieran durmiendo, informaron medios locales.

El Departamento de Policía local comunicó la detención de Rachel Henry, de 22 años, acusada de tres cargos por asesinato en primer grado.

Rachel Henry makes her initial appearance at the Fourth Avenue Jail in Phoenix. Henry is accused of smothering her three children to death. pic.twitter.com/FReEkIqpqq