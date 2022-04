Madre mexicana es condenada a inyección letal en Texas

Melissa Lucio, madre mexicana de 14 hijos fue condenada a muerte por el deceso de una de sus hijas, pues la pequeña al caer de las escaleras perdió la vida, sin embargo las investigaciones apuntan a que la menor durante su existencia sufrió de abuso, por lo que las autoridades de Texas decidieron que la mujer sea ejecutada por medio de una inyección letal el próximo 27 de abril.

De acuerdo con la información de los medios nacionales, en el pasado febrero del 2007, Lucio de 53 años y su esposo Robert Antonio Álvarez, estaban mudándose de casa en el Sur de Texas cuando Mariah, su hija de dos años de edad, cayó por las escaleras.

Según las declaraciones hechas por la defensa de la madre mexicana, se reveló que la menor contaba con una discapacidad leve, sus pies estaban girados a un lado, por lo que corría el riesgo de tropezarse y tenía antecedentes de caídas.

Tras el accidente, los padres de la pequeña no se percataron de la gravedad del asunto, creyeron que las heridas de la caída no eran graves, hasta que dos días después, la menor no respondía, así que Mariah fue trasladada a un hospital donde confirmaron su muerte.

¿Madre mexicana maltrataba su hija?

Después del trágico suceso, los fiscales denunciaron que la madre de la pequeña abusaba físicamente de su hija, ya que la niña presentaba moretones en el cuerpo, signos de lesión en la cabeza y un brazo fracturado sin tratar cuando fue llevada al hospital.

La defensa de Melissa Lucio presentó una solicitud de clemencia, la cual apuntaba a que la madre mexicana fue condenada injustamente, ante esto cuatro integrantes del jurado del juicio analizan la condena impuesta.

La petición señala que la madre, es inocente y sus familiares creen que fue condenada con pruebas médicas falsas y que las autoridades la obligaron a confesar un delito que no cometió.

Melissa Lucio, la primera mujer condenada a una inyección letal por la muerte de su hija.



Activistas y familiares defienden su inocencia y aseguran que el juicio estuvo plagado de irregularidades.



Detalles con @CobosTv desde Texas en #PrimerImpacto 📺 a las 5pm/4c. pic.twitter.com/ZXlgII7dRX — Primer Impacto (@PrimerImpacto) March 29, 2022

(Con información de El Imparcial y Televisa)