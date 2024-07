Maduro gana elecciones en Venezuela: Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró al presidente Nicolás Maduro como vencedor de las recientes elecciones celebradas el domingo, a pesar de las acusaciones de irregularidades en el proceso de conteo por parte de la oposición.

Momentos después de su triunfo, Nicolás Maduro dio un discurso ante sus seguidores en el Palacio de Miraflores, en el que aseguró que “no volverán” a quienes llamó “fascistas”. También, dio una breve oración al agradecer el triunfo de su movimiento.

Maduro también dedicó su triunfo y lanzó vivas a Hugo Chávez.