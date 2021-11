“Maldita sea”: Primer Ministro de Reino Unido pone de ejemplo… a Peppa Pig

LONDRES, Reino Unido.- Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, protagonizó un bochornoso momento cuando a la mitad de un discurso expresó “¡maldita sea!” al micrófono. Y por si fuera poco, para disimular el mal momento habló de Peppa Pig como “modelo de inspiración” para la economía de país.

Este traspié del premier ingles ocurrió el pasado domingo en un acto de la Confederación de la Industria Británica en el puerto de Tyne, al norte de Inglaterra.

“Maldita sea”, murmuró el Boris mitras buscaba sus notas para seguir el discurso y pedía disculpas a los presentes por olvidar sus líneas.

Pero lo peor no fue esto, sino que mientras recomponía el discurso, el primer ministro narró su visita al parque temático Peppa Pig World:

“Ayer fui, como todos debemos, a Peppa Pig World. Me encantó. Peppa Pig World es mi tipo de lugar: tiene calles muy seguras y disciplina en las escuelas”.

“Me sorprende que no hayan estado allí. ¿Quién hubiera creído que un cerdo que parece un secador de pelo o posiblemente un secador de pelo tipo Picasso, un cerdo que fue rechazado por la BBC, se exportaría ahora a 180 países con parques temáticos tanto en Estados Unidos como en China?”.

"Yesterday I went to Peppa Pig World... I loved it, it's very much my kind of place"



PM Boris Johnson tells CBI conference "no Whitehall civil servant would conceivably come up with Peppa" as he praises the "power of UK creativity"https://t.co/jtIu0zy7g3 pic.twitter.com/8zouZihMWX