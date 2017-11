Malia Obama es captada besándose con un hombre 'misterioso'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Malia Obama, la hija mayor del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama, parece estar disfrutando totalmente de su paso por la universidad, una prueba de esto es un reciente video que circula por internet y en el que se ve a la joven besando muy apasionadamente a un misterioso caballero.

También te puede interesar: Capturan a tres mexicanos con cocaína en Costa Rica

De acuerdo con El Heraldo, el momento fue captado durante el pasado sábado previo a un partido de fútbol americano que disputarían los equipos de las universidades de Harvard y Yale.

Tal parece que Malía, de 19 años de edad, y su apuesto acompañante hacían parte de un grupo de seguidores del equipo de Harvard, que viajaron desde Boston para apoyar al equipo de su universidad en el juego que tendría lugar en la ciudad de New Haven, Connecticut.

El videoclip muestra cómo la primogénita de Barack y Michelle Obama se desfoga en un apasionado beso para el joven que la acompaña, sin percatarse que alguien muy cerca de ellos está captando lo que ocurre, seguramente con un teléfono celular.

Malia Obama Kissing, Tailgating at First Harvard-Yale Game https://t.co/k0P9nA52Z2 via @TMZ