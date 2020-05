Manifestantes incendian central de policía de Minneapolis

Ciudad de México.- Luego de darse a conocer la muerte de George Floyd, una afroamericano de 46 años en custodia de un agente de la policía, manifestantes incendiaron el recinto policial de Minneapolis este jueves, en lo que es claramente una escalada en las protestas que han acaparado la atención de Estados Unidos.

De acuerdo con videos y testimonios, los manifestantes gritaban "no puedo respirar", en referencia a lo dicho por Floyd antes de morir, mientras hacían destrozos en el recinto. El sometimiento de Floyd quedó captado en un video que se ha vuelto viral y ha encendido las protestas.

The fire at the MPD’s 3rd Precinct was only at one corner 5 minutes ago. It’s now spread across the entire building. With no firefighters on scene... that building will likely be destroyed tonight. pic.twitter.com/t6p3Yv1KYV