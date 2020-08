Marina de EEUU da por muertos a 8 militares tras hundimiento en California

San Diego.- Las autoridades estadounidenses dieron por muertos a los ocho militares en un vehículo anfibio que se hundió frente a las costas de California.

La Infantería de Marina anunció el domingo que daba por concluida la búsqueda iniciada el jueves de los siete marines y un marinero, que estaban en el vehículo anfibio. Otros ocho marines fueron rescatados, pero uno falleció poco después. Dos están en condición crítica.

“Con profundo pesar he decidido dar por concluido el operativo de búsqueda y rescate”, declaró el coronel Christopher Bronzi, comandante de la 15ta Unidad Expedicionaria de esa rama armada.

Helicópteros y embarcaciones, desde lanchas inflables hasta un destructor de la Marina, participaron en las labores de búsqueda en un área de unos 517 kilómetros cuadrados (200 millas cuadradas).

Our Navy family mourns for the 8 Marines and one Sailor who are now presumed lost at sea. Recovery efforts continue. #HonorTheFallen https://t.co/5My88yCVai