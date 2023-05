Marino estrangula a imitador de Michael Jackson en metro de Nueva York

La muerte por asfixia de un hombre con aparentes trastornos mentales en el metro de Nueva York provocó el jueves intensas reacciones, en que algunos calificaron el hecho de homicidio y otros defendían las acciones del pasajero como una respuesta justificada al desorden.

Nueva York se ha convertido en una de las ciudades más seguras del país, pero las emotivas reacciones a lo sucedido recordaron la situación de décadas antes, cuando los habitantes se sentían agobiados por la criminalidad y algunos tomaban la justicia en sus manos.

Los fiscales de Manhattan prometieron una “rigorosa” investigación sobre la posibilidad de presentar cargos por la muerte del hombre afrodescendiente, quien murió después de que otros pasajeros le redujeran y uno, de raza blanca y al parecer veterano de la Infantería de Marina, le hiciera una llave de estrangulamiento.

NYC subway rider who placed unhinged man in deadly chokehold released: cops https://t.co/2CesnPn1ex pic.twitter.com/eT2acG2dxA