Mario Bros estrenará parque de diversiones en 2021, el Super Nintendo World

Axel Romero

JAPÓN.- Nintendo confirmó que la inauguración del parque temático Super Nintendo World, inspirado en Super Mario Bros., ubicado en Osaka, Japón, ha sido programada para el 4 de febrero de 2021.

Entre las primeras atracciones se encuentra una montaña rusa llamada Mario Kart: El Desafío de Koopa, basada en los juegos de carreras que tendrá una duración aproximada de 5 minutos y estará ubicada dentro del Castillo de Bowser.

Los visitantes se subirán a vehículos con una capacidad de 4 "conductores", dos de ellos en cada fila.

Así, los usuarios recorrerán una pista recreada con el apoyo de tecnologías como Realidad Aumentada y paisajes mapeados con proyecciones, acompañados de efectos de vapor y algunas escenas de los juegos.

En el trayecto, los visitantes recolectarán objetos para luego utilizarlos contra los enemigos que les persiguen, al competir con Mario y la Princesa Peach por el primer lugar.

En el parque temático, los fanáticos de Mario y sus amigos podrán vivir una experiencia cercana a la del Reino Champiñón, al golpear bloques, recolectar monedas y objetos, con la ayuda de un accesorio llamado Power Up Band.

A través de una app móvil dedicada, los usuarios podrán verificar la cantidad de monedas que han recolectado, además de contar con funciones para competir con otros invitados en tiempo real.

Pese a la pandemia, la inauguración será antes de lo planeado, pues previamente se había dicho que el parque temático llamado Super Nintendo World sería abierto en primavera de 2021.

No obstante, Universal Studios Japón afirma que se trabaja junto a empresas y asociaciones de la industria para tomar los protocolos de sanidad adecuados.

Aunque aún se desconocen todas las atracciones que habrán en la inauguración, se rumorea que también está en desarrollo una zona inspirada en Donkey Kong, de acuerdo con Bloomberg.

The world of Nintendo games comes to life when #SUPERNINTENDOWORLD opens at Universal Studios Japan (@USJ_Official) on 2-4-21! pic.twitter.com/tFOoB1YnpO