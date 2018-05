Mark Zuckerberg se disculpa por usar datos de sus usuarios

Agencias

EUROPA.- El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se presentó este martes ante la Eurocámara para rendir cuentas por el escándalo de Cambridge Analytica, que provocó una ola de inquietud por el uso de los datos personales de millones de usuarios de esta red social. Durante su exposición, el fundador de Facebook admitió que la red social fue útil a Rusia en las elecciones y que él no hizo nada para impedirlo.

"Quedó claro que, en el último par de años, no hicimos lo suficiente para evitar que (nuestras) herramientas se utilizaran también para causar daños", indicó Zuckerberg.

De acuerdo con el portal Infobae, el empresario estadounidense mencionó en su alocución al mal uso de los datos personales por parte de empresas, como a la desinformación o la injerencia extranjera en procesos electorales. "No adoptamos una visión lo suficientemente amplia de nuestras responsabilidades. Eso fue un error y lo siento", alegó en el Parlamento Europeo.

"En el 2016 fuimos muy lentos para identificar la injerencia rusa en las elecciones, estábamos concentrados en otro tipo de amenazas como el phising y los virus", admitió. Posteriormente, consideró que la red social ha hecho un mejor trabajo de prevención en otros procesos electorales.

Además, el CEO informó de sus planes para aumentar en casi 50% el personal de la empresa en varias ciudades europeas, que pasarán de 7.000 a 10.000 a final de año. En ese marco, duplicará el área de seguridad. Zuckerberg busca cambiar su imagen asegurando que, aunque el movimiento afecte las finanzas de la empresa, "mantener a la gente segura siempre será más importante que la rentabilidad".

También, el estadounidense, una de las personas más ricas del mundo, resaltó la utilidad social de la función Safety Check, "luego de los recientes ataques terroristas en Berlín, París, Londres y Bruselas".

"Creo profundamente en lo que estamos haciendo. Y cuando abordamos estos desafíos, sé que miraremos atrás y veremos el ayudar a personas a conectarse y dar voz a más gente como una fuerza positiva aquí en Europa y en todo el mundo", se espera que diga Zuckerberg.

Así mismo, anunció que añadirá una función, llamada "Historia Limpia", con la que será más fácil borrar las cookies del navegador, para evitar el seguimiento de la actividad del usuario.

El estallido del escándalo de Cambridge Analytica, una firma británica que utilizó los datos personales de millones de usuarios de Facebook en la campaña electoral en Estados Unidos, obligó al multimillonario de 34 años a rendir cuentas.

Zuckerberg se ha disculpado por la filtración en un testimonio ante el Congreso de EEUU, pero todavía persisten dudas sobre cómo las políticas de datos de la compañía permitieron el traspaso de información. Desde el escándalo de Cambridge Analytica, Facebook suspendió 200 aplicaciones de sus plataformas mientras investiga aplicaciones de terceros que tienen acceso a grandes cantidades de datos de usuarios.

