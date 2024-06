Más de 125,000 Teslas serán revisados por defectos en el sistema de cinturón de seguridad

Tesla ha anunciado la revisión de más de 125,000 vehículos para solucionar un problema en el sistema de advertencia del cinturón de seguridad que podría aumentar el riesgo de lesiones en caso de un accidente.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó que esta medida abarca ciertos modelos de Tesla, incluidos los Model S de 2012 a 2024, Model X de 2015 a 2024, Model 3 de 2017 a 2023 y Model Y de 2020 a 2023. Esta revisión se debe a que el sistema de aviso no siempre alerta adecuadamente a los conductores y pasajeros sobre el uso del cinturón de seguridad, lo que podría resultar en mayores riesgos durante un choque.

El sistema de advertencia del cinturón de seguridad supuestamente proporciona señales sonoras y visuales de recordatorio a los conductores para alertarles que su cinturón no está abrochado. La NHTSA dijo que, en ciertos vehículos, las señales audibles y visuales de recordatorio del cinturón no se activan en el momento en que debieran hacerlo, lo cual es contrario a los requisitos federales de seguridad.

La NHTSA dijo que hasta el martes, Tesla había identificado 104 reclamaciones de garantía que podrían estar relacionadas con ese problema. La empresa no tiene constancia de que se hayan producido colisiones, muertes ni lesiones que pudiesen estar relacionadas con él.

