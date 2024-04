Más de 2.100 personas evacuadas por erupción de volcán en Indonesia

Más de 2.100 residentes que habitan cerca de un volcán activo en la isla de Célebes, Indonesia, fueron evacuados el viernes debido al peligro inminente de la erupción.

Las autoridades han tomado medidas preventivas ante la posibilidad de dispersión de cenizas volcánicas, caída de rocas y nubes piroclásticas, así como el riesgo de un eventual tsunami.

Según el Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos de Indonesia, se han registrado al menos tres erupciones desde la tarde del viernes, con una columna eruptiva que alcanzó una altura máxima de 1.200 metros (3.900 pies).

Un aeropuerto internacional de la ciudad de Manado, a menos de 100 kilómetros (60 millas) del monte Ruang, sigue cerrado temporalmente debido a las cenizas volcánicas arrojadas al aire.

Las imágenes por satélite de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica muestran que la ceniza se ha extendido hacia el oeste, noroeste, noreste y sureste, cubriendo Manado y Minahasa Septentrional, según un comunicado del Ministerio de Transporte de Indonesia.

Más de 11.000 personas fueron instaladas a salir de sus hogares situados en la zona afectada. Un equipo conjunto de las autoridades locales peinó los pueblos que rodean el volcán y evacuó a los residentes a zonas más seguras en barco.

A las autoridades les preocupa que parte del volcán pueda desplomarse sobre el mar y causar un tsunami, como ocurrió en otra erupción en 1871.

Casas, carreteras y otros edificios estaban cubiertos de ceniza volcánica, y muchos tejados se habían roto a causa de los escombros arrojados por la erupción.

El monte Ruang registró al menos cinco grandes erupciones el miércoles, lo que llevó al Centro de Vulcanología y Mitigación de Peligros Geológicos a emitir su nivel más alto de alerta. Se ordenó a la población que se mantuviera a una distancia mínima de 6 kilómetros (3,7 millas) de la montaña de 725 metros (2.378 pies) de altura.

Según la observación realizada el viernes por la agencia, del cráter principal salía humo blanco de intensidad media a densa.

Al este del volcán, la isla de Tagulandang podría estar en peligro si ocurriera un derrumbe. Sus habitantes se encuentran entre los que han recibido la orden de evacuación. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia dijo que los residentes serían reubicados en Manado, un viaje de 6 horas en barco.

Indonesia, un archipiélago de 270 millones de habitantes, tiene 120 volcanes activos. Es probable a la actividad volcánica porque se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una serie de fallas sísmicas en forma de herradura que circundan el océano Pacífico.

VIDEO: 🇮🇩 Indonesia evacuating thousands after volcano erupts, causes tsunami threat



The evacuation began after Mount Ruang erupted five times, forcing authorities to close a nearby airport and issue a warning about falling debris that could cause a tsunami#AFPVertical pic.twitter.com/fFCfxWIHV8