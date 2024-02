Más swifties, más ganancias: Uber se beneficia del ‘Efecto Taylor Swift’

Decenas de ciudades alrededor del mundo han declarado que Taylor Swift es un factor importante para que sus economías se disparen hasta los cielos.

El ‘Efecto Taylor Swift’ es tan real que el mismo CEO de Uber se beneficia de esto, según reveló Business Insider.

"Uber definitivamente mejora su juego para Taylor cuando ella llega a una ciudad" , dijo el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi, en una entrevista en Squawk Box de CNBC.

Khosrowshahi afirmó que los equipos locales de Uber no solo planean específicamente un mayor volumen de personas que piden transporte durante sus conciertos, sino que eso se extiende también a los hoteles y áreas circundantes.

Uber no es la única empresa que toma nota del ‘Efecto Taylor Swift’. Bank of America publicó recientemente un informe que señaló que The Eras Tour tiene un impacto económico similar al del Super Bowl en las ciudades que visita.

El informe destacó ciudades como Pittsburgh, donde el gasto promedio de los hogares en restaurantes aumentó en 77 dólares durante el mes del concierto de Swift.

En Filadelfia, los ingresos hoteleros de la ciudad alcanzaron su nivel más alto desde la pandemia en mayo de 2023, cuando se realizaron tres conciertos de The Eras Tour.

Mastercard también publicó un informe y acuñó la frase ‘The Swift Lift’ (‘El levantón de Swift’). Con este describió el aumento en las ventas a las empresas locales que la cantante trajo con las presentaciones de su actual gira.

El estudio indicó que dentro de un radio de cuatro kilómetros de los estadios en las ciudades que Swift visitó, el crecimiento del gasto en restaurantes aumentó 68 por ciento por día. Además, el crecimiento del gasto en alojamiento aumentó un 47 por ciento.

La Ciudad de México, que el año pasado recibió cuatro conciertos de The Eras Tour, también fue beneficiada por el "Efecto Taylor Swift".

De acuerdo con la Canaco Servytur, estos dejaron una derrama económica superior a mil millones de pesos

La NFL también se benefició en gran medida del ‘Efecto Taylor Swift’. Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, ha ganado 2.5 millones de seguidores desde que hizo pública su relación con la cantante.

Después de que Taylor asistiera a un juego de los Chiefs en septiembre, el equipo experimentó un aumento de casi 400 por ciento en las ventas de productos de Kelce en los sitios web de Fanatics.

Con información de Reforma