Masacre en Rusia: 133 muertos y 140 heridos en teatro de Moscú.

Las autoridades rusas han tomado medidas decisivas tras el devastador ataque a una sala de conciertos en las afueras de Moscú. Según el presidente Vladímir Putin, 11 sospechosos han sido detenidos y otros cuatro arrestados por su presunta participación en el ataque que cobró la vida de al menos 133 personas.

Un video verificado muestra el momento en que la gente tomaba asiento en la sala de conciertos, ubicada a las afueras de Moscú, y después empezaba a correr hacia las salidas mientras sonaban gritos.

En otras imágenes se ve a un grupo de al menos siete hombres vestidos con ropa militar abrió fuego contra los asistentes, mientras algunas víctimas yacían inmóviles en charcos de sangre.

Algunas personas murieron, baleadas, apuñaladas y por inhalar el humo del incendio.

Por otro lado, Kiev ha negado categóricamente cualquier implicación en el ataque perpetrado el viernes en la sala Crocus City Hall en Krasnogorsk. Mientras tanto, la filial del grupo Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad del atentado, añadiendo una capa adicional de complejidad a este trágico suceso.

Putin no mencionó al ISIS en su discurso, y Kiev acusó al presidente y otros políticos rusos de vincular falsamente a Ucrania con el ataque con el fin de elevar el fervor en la guerra contra Ucrania, que recientemente inició su tercer año.

Agentes de la inteligencia estadounidense confirmaron que la filial afgana de ISIS fue responsable del ataque, dijo un funcionario a la Associated Press.

En semanas recientes, las agencias de inteligencia recabaron información de que la filial de ISIS planeaba un ataque en Moscú, y la transmitieron a las autoridades rusas, dijo el funcionario. El funcionario fue informado sobre el asunto, pero no tenía autorización para revelar información de inteligencia en público y lo hizo bajo la condición de anonimato.

Putin dijo que hay 4 detenidos por el ataque, que dejó además decenas de muertos y redujo la sala a un montón de ruinas humeantes. Lo calificó de “acto terrorista sangriento y bárbaro” y dijo que las autoridades capturaron a los cuatro sospechosos cuando trataban de huir a Ucrania a través de una “ventana” preparada del lado ucraniano de la frontera.

La prensa rusa difundió videos que parecían mostrar la detención interrogatorio de los sospechosos, uno de los cuales dijo frente a las cámaras que lo abordó el ayudante no identificado de un clérigo islámico a través de una app de mensajería y le pagó para que participara del ataque.

🚨BREAKING: One of the terrorists who killed over 130 innocent people in the Moscow concert hall attack, Rustam Azhiyev, has been identified as a Ukrainian citizen and “former” soldier ⚠️ Putin also accused Ukraine of preparing a "window" to help the suspects escape. pic.twitter.com/ZDFVlSnLmN

Putin también dijo que se han impuesto nuevas medidas de seguridad en todo el país y decretó una jornada nacional de luto para el domingo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE_mx) a través de un comunicado informó que ningún connacional resultó afectado.

El ataque, el más mortífero en Rusia desde hace años, constituye una gran vergüenza para el mandatario ruso, días después de que consolidó su férreo poder para un nuevo sexenio, en una votación precedida por una represión del disenso que no se veía desde la era soviética.

Algunos comentaristas preguntaron en las redes sociales cómo era posible que las autoridades, que han reprimido implacablemente la actividad opositora y amordazado la prensa independiente, fueran incapaces de prevenir el ataque a pesar de las advertencias estadounidenses.

Hace dos semanas, la embajada de Estados Unidos en Moscú emitió un aviso para exhortar a los estadounidenses a evitar lugares de gran concurrencia, dados los planes “inminentes” de extremistas de atacar conciertos y otras aglomeraciones en Moscú. Otras embajadas occidentales se hicieron eco del aviso.

Los investigadores el sábado removían los escombros en busca de víctimas, y las autoridades dijeron que la cifra de podía aumentar. Cientos de personas hicieron filas en Moscú el sábado para donar sangre, dijo el ministerio de salud.

Antes de que Putin declarase que los autores del ataque trataron de huir a Ucrania, legisladores rusos se apresuraron a señalar a Kiev inmediatamente después del ataque. Pero Mykhailo Podolyak, un asesor del presidente Volodymyr Zelenskyy, lo rechazó enérgicamente.

“Ucrania nunca ha recurrido al uso de métodos terroristas”, dijo en X. “Todo en esta guerra será decidido únicamente en el campo de batalla”.

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.



First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only…