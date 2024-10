McDonald's demanda a Tyson y JBS por fijar precios de carne vacuna

McDonald's demandó a los principales proveedores de carne vacuna, incluido Tyson, por fijar precios en niveles artificialmente altos en una conspiración que violaba las leyes federales antimonopolio, reveló The New York Post.

En una demanda presentada en el Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, el gigante de las hamburguesas y papas fritas afirmó que los proveedores de carne acordaron manipular y fijar precios a "niveles supercompetitivos".

Los nueve proveedores de alimentos, incluidos Tyson Foods, JBS y Cargill, han estado conspirando desde 2015 para fijar los precios de la carne de vacuno, afirma la demanda.

Colectivamente, los demandados dominan el mercado de la carne vacuna. En 2018, vendieron alrededor del 80 por ciento de los más de 25 millones de libras de carne de res vendidas en el mercado estadounidense.

McDonald’s to extend $5 Meal Deal again — this time through the end of 2024 https://t.co/6cot8MkQ0T pic.twitter.com/CnfzalQfim