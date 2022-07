Papa besa la mano a sobreviviente de abusos en internados de Canadá

El Papa llegó a Canadá con una misión especial: pedir perdón a los pueblos indígenas por los abusos sufridos a manos de misioneros. Y nada más aterrizar en Edmonton, Francisco comenzó con la tarea y besó la mano a una sobreviviente de estos internados.

Francisco llegó primero a Edmonton, Alberta, donde lo recibió el primer ministro canadiense Justin Trudeau y Mary May Simon, una inuk que es la primera gobernadora general indígena de Canadá.

Reconciliation in action.#GGSimon welcomed His Holiness Pope Francis to Edmonton as he started the first leg of his historic visit to Canada. #WalkingTogether@Pontifex pic.twitter.com/38Wo0Ei9Up