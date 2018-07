Médico es perseguido en Nicaragua por atender a heridos

Agencia

MANAGUA, Nicaragua.- “Cerrar los ojos es traicionar el oficio”, dijo el escritor nicaragüense Sergio Ramírez al recibir el Premio Cervantes apenas cuatro días después del 18 de abril, cuando estalló la protesta contra el gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua.

Al escuchar la historia de Ricardo Pineda resuena la reivindicación del justo protagonismo que se debe a aquellos que caminan “hacia las fauces que los engullen”, víctimas de un poder que “no lleva en su naturaleza ni la compasión ni la justicia y se impone por tanto con desmesura, cinismo y crueldad”.

Ricardo Pineda Gadea, médico directivo de la Asociación Médica Nicaragüense, afirma que “yo no trabajo como médico del Estado: tengo mi práctica privada”. Ricardo, desde el principio tomó el partido de los estudiantes: “Me preocupó desde un comienzo la actitud del gobierno hacia los heridos, que les negó la atención médica. Fue por esto que me dispuse a proporcionar mi servicio de atención a los que lo necesitan”.

Así empieza la historia de este médico que comparte su pasado sandinista: “A finales de los años 1970 fui guerrillero en el Frente Norte combatiendo contra el dictador Anastasio Somoza y, a partir del triunfo en julio de 1979, estuve en la tarea de la revolución, alfabeticé, corté café y ejercí como médico en un batallón de lucha del Ejército Sandinista.

Toda la vida mi familia y yo fuimos sandinistas.

Pero existe una gran diferencia entre ser sandinista y apoyar a este régimen. El patriota nicaragüense Augusto C. Sandino afirmaba que no había que lucrar ocupando cargos públicos; al contrario, había que servir a la gente.

Ahora este gobierno se está enriqueciendo y son los dueños de todo: de la Asamblea Nacional (parlamento), de la Policía, del Consejo Supremo Electoral”.

Ricardo Pineda habla de cómo empezó a apoyar a los estudiantes que salieron a la calle el pasado 18 de abril, hace ya tres meses, para oponerse a la reforma de las pensiones, pero quizá sobre todo a un gobierno que ya no sentían que los representaba.

Las protestas siguen y la represión se hace cada día más brutal, con cifras de al menos 351 muertos, más de 2 mil 100 heridos, 261 desaparecidos y 329 presos según la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH, independiente).

“Comencé a apoyar las organizaciones que surgieron espontáneamente”, continúa Ricardo Pineda “y los médicos voluntarios fueron de los primeros. Desde mi posición de directivo de la Asociación de Médicos Nicaragüenses llevaba también muchos medicamentos”.

Un grave problema es la desatención de los hospitales públicos que por órdenes de Ortega cerraron sus puertas a los heridos, en tanto la represión se hacía más fuerte: los estudiantes detenidos salían de una cárcel que Pineda define como “nefasta, donde hay torturas y cualquier tipo de violación a los derechos humanos: El Chipote”.

Así, Ricardo, junto con otros, organizó un puesto de atención justo afuera de esa cárcel –todo un emblema de torturas y de horror bajo la larga dinastía somocista (1937-1979)– donde “conseguimos un toldo para atender diariamente a los familiares de los presos, que tenían un estrés severo. Durante las últimas tres semanas estuvimos ahí día y noche".

La policía se ha vuelto la autoridad represora del conflicto.

El día 13 de julio a las 7 de la mañana, Ricardo se presentó "ahí donde hice mi trabajo diario, hasta recibir una llamada de un compañero que me avisaba que estaban atacando la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y que no había médicos.

Eran las cuatro de la tarde, me contó que había heridos, me pidió apoyo y me fui para allá. Llegué a la UNAN: éramos tres médicos.

Uno evacuó los heridos y se fue para un hospital que nos apoya y sí recibe los heridos mientras que con Carlos Duarte, un compañero pediatra, nos quedamos con los estudiantes. A las seis de la tarde los estudiantes decidieron desalojar la Universidad".

"No había nadie en la Universidad —prosigue Ricardo Pineda— y todos nos refugiamos en la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia.

Poco después llegaron tres heridos más, entre ellos una estudiante de medicina que también estaba atendiendo a los heridos y la balacearon en el fémur.

Los otros dos eran estudiantes a los cuales los habían baleado también en las piernas. Procedimos a atenderlos. La situación, sobre todo de la chica era complicada, porque una fractura de fémur siempre puede comprometer la vida. En cuanto la pudimos estabilizar, atendimos a los otros dos muchachos".

Pero la situación se agravó. “Pensamos que ya no nos podían seguir atacando porque la Universidad estaba cerrada. Pero no fue así: vinieron los paramilitares con artillería pesada entre ellas metralletas PKM, M16 y AKA47. Adentro estábamos unas cien personas, en su mayoría estudiantes, mientras que afuera otra veintena de alumnos enfrentaron el ataque armados nada más que de su valor. Yo estaba absolutamente seguro de que nos íbamos a morir ahí, porque era imposible que un grupo tan grande y armado de paramilitares hubiera podido ser resistido por uno tan pequeño de estudiantes desarmados".

A las siete de la noche, prosigue el doctor Pineda, "nos informaron que iban a entrar unos sacerdotes para evacuar a la gente. Entraron y se llevaron únicamente a los tres heridos y a un periodista norteamericano del Washington Post.

La intención fue la de sacar al norteamericano y de paso se llevaron también a los heridos. Los sacerdotes dijeron que iban a volver al día siguiente. Desde que ellos se fueron y hasta las ocho de la mañana fue una balacera continua, a la cual los estudiantes resistieron con puras piedras, morteros y gritos”.

“Hay muchas historias de valor –dice– como el muchacho que murió, Gerard Vázquez. Fue asesinado por un francotirador con un balazo en la cabeza de un fusil Dragonov ruso, que le partió el cráneo. Esa es un arma con una capacidad destructiva enorme; un fusil de alto impacto. Ya lo habían herido dos veces y lo atendimos en el puesto médico; la tercera fue fatal.

También estaban dos periodistas que se quedaron voluntariamente con nosotros. Los sacerdotes estaban dispuestos a sacarlos, pero ellos quisieron quedarse para ser testigo de la situación. Siempre escribiendo y reportando cada minuto...".

