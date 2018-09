La NASA lanza satélite para medir el deshielo de los polos

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) lanzó hoy con éxito al espacio el satélite ICESat-2, que servirá para analizar con alta precisión los cambios en la masa del hielo polar de la Tierra.

El satélite despegó a bordo del cohete de Delta 2 desde la base área de Vandenberg (California) a las 6.02 hora local (13.02 GMT).

Flying free! We have spacecraft separation from the @ULALaunch #DeltaII rocket. Watch as @NASA_ICE ’s #ICESat2 finishes its journey to orbit around the Earth as we embark on a mission to use lasers to measure the changing height of Earth's ice. Watch: https://t.co/MIVnfneKo2 pic.twitter.com/nG8yARyUec

El ICESat-2 medirá el cambio de elevación promedio anual de la capa de hielo terrestre que cubre Groenlandia y la Antártida, capturando 60 mil mediciones por segundo.

El objetivo es "ampliar y mejorar" la investigación de la NASA de los últimos 15 años sobre el cambio del hielo polar, que comenzó en 2003 con la primera misión de ICESat y continuó en 2009 con la Operación Ice Bridge.

With the #ICESat2 mission launched, it is heading to orbit. Once there, it'll time how long it takes for laser beams to travel from the satellite to Earth & back. Scientists can calculate the height of glaciers, sea ice, forests, lakes + more w/ this data https://t.co/vPDRGmrwyZ pic.twitter.com/2wdSqHcq7P