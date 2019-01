Agencias

NUEVA YORK, E.U.- Melania Trump y su hijo Barron permanecerán en su suntuosa residencia en la Torre Trump de esta ciudad después de que el presidente electo, Donald Trump, asuma la presidencia de Estados Unidos el próximo 20 de enero, reportaron medios de prensa.

La futura primera dama, de 46 años de edad, se trasladará a la residencia del 1600 de la calle Pensilvania hasta que el menor de los hijos de Trump, de 10 años de edad, complete sus estudios en una escuela privada en Manhattan, de acuerdo con el diario The New York Post y el portal TMZ.com, citados por The Associated Press.

Tanto la exmodelo, como el menor de los tres hijos de Trump, estarán al lado del millonario neoyorquino junto con sus dos hermanas, durante la ceremonia de juramentación en las escalinatas del Capitolio en Washington, pero al día siguiente retornarán a esta ciudad.

De acuerdo con TMZ, Melania viajará a la Casa Blanca conforme lo requieran sus obligaciones como primera dama, pero su “enfoque primario” será Barron, quien fue visto junto a sus padres y sus hermanos la madrugada del 9 de noviembre, en la ceremonia de victoria de Trump.

Aunque Trump despachará de lunes a viernes en la residencial oficial, los fines de semana escapará a algunas de sus propiedades a través del país, siguiendo la práctica de exmandatarios como George W. Bush, quien con frecuencia se trasladaba a su rancho en Texas.

Además de su residencia en la Torre Trump, el presidente electo gusta pasar tiempo en su mansión en el Campo Nacional de Golf Trump, en Bedminster, Nueva Jersey, o su retiro veraniego de Mar-a-Lago, en Palm Beach Florida.