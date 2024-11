Angela Merkel expresa "pena" por el regreso de Trump

La excanciller alemana Angela Merkel compartió sus reflexiones sobre el regreso de Donald Trump al poder, expresando su "pena" por su victoria electoral. En una entrevista reciente con el semanario alemán Der Spiegel, Merkel recordó cómo, durante su tiempo en el cargo, las reuniones con Trump eran tensas, describiéndolas como una "competencia: tú o yo".

La exlíder alemana resaltó la dificultad que representa el regreso de Trump, quien, según ella, representa un desafío para el mundo, particularmente para el multilateralismo.

Former German Chancellor Angela Merkel says she felt “sorrow” at Donald Trump’s return to power and recalls that every meeting with him was “a competition: you or me.” https://t.co/xbDk5TKIZU