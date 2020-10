A esta migrante en EEUU le operaron los ovarios sin su consentimiento

Isabella González

Ciudad de México.- Para Yuridia, una migrante mexicana de 26 años, no fue una opción su operación en el centro de detención de Irwin, Georgia, Estados Unidos, donde se han denunciado otras intervenciones quirúrgicas sin consentimiento de los migrantes, particularmente mujeres. Hay una mexicana más que vivió algo similar; ambas podrían participar de una demanda colectiva, apoyada por el gobierno de México.

Su abogada, Kathleen Hoyos, relató a REFORMA que aunque sólo le removieron un quiste de los ovarios, Yuridia no entendía qué estaba pasando cuando la llevaron a cirugía.

"Fue sin consentimiento, en cuanto a que si tú estás esposada y estás en un centro de detención y te dicen que te tienen que operar, no tienes opción", expresó.

"Fue presionada en el sentido de que no tuvo opción. En estos centros de detención no se les da previo aviso de para qué van o a dónde van. Ella no tuvo oportunidad de rechazar el procedimiento", añadió.

Hoyos, miembro del colectivo que está atendiendo los casos de mujeres operadas en contra de su voluntad en ese centro de detención que está bajo responsabilidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Hay más mujeres que fueron operadas sin previo aviso

La cirugía de Yuridia, realizada por el doctor Mahendra Amin, acusado de llevar a cabo las operaciones sin consentimiento de al menos 16 mujeres, fue a finales de agosto.

La mexicana fue detenida en el estado de Georgia, donde residía, de acuerdo con su abogada, y su estatus migratorio está en proceso debido a lo sucedido con la cirugía.

La defensora indicó que se está guardando la identidad de Yuridia lo más posible para no afectar el proceso legal en Estados Unidos y para no abrumarla, pues lo sucedido, dijo, fue traumático.

"El propósito de Yuridia, de dar a conocer su historia, es que no sólo se corrija lo que está sucediendo, sino darle coraje a otras mujeres para que también hablen. Mujeres que están en México y fueron deportadas".

Yuridía tenía dolor en una costilla; le hicieron un examen vaginal

En entrevista con The New York Times, Yuridia relató que buscó a una enfermera en el centro poco después de su llegada porque tenía dolor en la costilla tras una pelea con su ex pareja abusiva, que ocurrió justo antes de que ICE la capturara.

La enviaron para un examen médico en la oficina de Amin, donde dijo que él comenzó a preparar una máquina de ultrasonido.

"Asumí que iban a revisar mi costilla", dijo.

"Lo siguiente que sé es que está haciendo un examen vaginal".

Amin registró en sus notas que Yuridia tenía quistes en los ovarios y programó una cirugía para extirpar los quistes.

También escribió que ella se había quejado de menstruación abundante y dolor pélvico.

Dijo que nunca experimentó ni informó esas condiciones y que no había pedido ver a un ginecólogo. Semanas después, fue operada.

Los informes de patología muestran que no tenía quistes peligrosos, sino pequeños del tipo que ocurren naturalmente en la mayoría de las mujeres y no requieren intervención quirúrgica.

Yuridia indicó que esperaba solo un procedimiento menor que se realizaría por vía vaginal, pero se sorprendió cuando se despertó al encontrar tres incisiones en su abdomen y un trozo de piel que faltaba en su área genital.

"Me desperté y estaba sola, tenía dolor y todos hablaban inglés, así que no pude hacer preguntas", dijo Yuridia.

El gobierno de México pide esclarecer las denuncias

El Gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos en la que le solicita esclarecer las denuncias de presuntas prácticas de histerectomía o retiro de útero a mujeres migrantes sin su consentimiento en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Irwin, Georgia.

Adicionalmente, la Cancillería informó de dos casos de ciudadanas mexicanas que fueron intervenidas quirúrgicamente en dicho centro del ICE, aunque se comprobó que no se les practicó la histerectomía.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos a fin de esclarecer la situación, solicitando información sobre las medidas de atención médica que reciben las y los ciudadanos mexicanos en dicho centro de detención", expuso la dependencia.

Una de las mexicanas que fue sometida a un procedimiento quirúrgico -sin especificar el tipo- fue localizada a su regreso al país.

"Ya en nuestro país, su médico confirmó que no se le practicó una histerectomía", indicó la Cancillería.

En tanto, la segunda ciudadana reveló una intervención ginecológica durante una visita consular el pasado 23 de septiembre al centro de detención.

"En colaboración con la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory se estudió su expediente médico y se determinó que no se realizó una histerectomía. No obstante, el expediente médico proporcionado por ICE no incluye documentación que sustente el consentimiento de la connacional para dicha intervención quirúrgica", añadió.

Hay 15 mexicanas retenidas en Estados Unidos

La Cancillería informó que todavía permanecen 15 mujeres mexicanas en el centro de detención migratoria del ICE, al tiempo que mantiene el rastreo de otras ciudadanas que pudieran haber sido afectadas por estas medidas.

La SRE afirmó que todos los casos de intervención quirúrgica, así como las quejas recibidas de las ciudadanas mexicanas, se encuentran bajo estudio a fin de determinar si dichos procedimientos médicos fueron realizados de manera adecuada y con pleno consentimiento de las ciudadanas mexicanas.

A mediados de septiembre, varias organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaron una queja ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) basada en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en una prisión para indocumentados en Georgia.

Wooten denunció una serie de "prácticas peligrosas" que ocurren en el recinto, ubicado en el Condado de Irwin, entre ellas la extirpación del útero de varias mujeres.

El consulado de México, en contacto con abogado que lleva denuncia colectiva

De acuerdo con una nota publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el fin de semana pasdo, el Consulado General de México en Atlanta está en contacto con el abogado que coordina una posible demanda colectiva contra el centro de retención que ha realizado las cirugías irregulares a mujeres migrantes.

También mantiene comunicación con las mujeres mexicanas que podrían ser incluidas en esta demanda, con el fin de explorar las vías legales que atiendan la violación de sus derechos humanos así como sus reclamos.