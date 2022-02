Mexicana en Qatar es condenada a 100 latigazos por denunciar abuso sexual

Paola Schietekat es una mexicana que fue condenada a 100 latigazos y siete años de cárcel en Qatar tras denunciar que fue abusada sexualmente; la mujer trabajaba en la organización del Mundial Qatar 2022 como parte del Comité Organizador de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.

La situación de Paola Schietekat se volvió una pesadilla porque en lugar de castigar al agresor, las autoridades de ese país le impusieron a ella una condena de 100 latigazos y siete años de cárcel.

Su agresor fue absuelto del cargo porque “no había cámaras que apuntaran directamente la puerta del departamento, así que no había forma de constatar que la agresión sucedió”.

La pena no se concretó gracias aa que la economista, politóloga y antropóloga logró escapar de la capital de Qatar, ahora no puede regresar al trabajo de sus sueños.

Eso sí, los cargos por tener una relación fuera del matrimonio seguían vigentes, impidiéndole volver a Qatar y forzándose a pagar aún más por representación legal.

La solución que le dio su abogada y el representante legal de su agresor era relativamente simple: ‘cásate con él’. Para cerrar el caso que el Estado de Qatar abrió en su contra solo debía casarse con su agresor.

Los hechos que fueron dados a conocer por Paola Schietekat en un artículo, la joven narró con detalles el abuso sexual que sufrió y como pasó de ser la víctima a ser acusada.

Esto me ha apaleado durante los últimos ocho meses. La carga a la que me enfrento es aplastante. Hay días en los que no me puedo parar de la cama, días de desesperanza en los que quiero vivir y días de furia por vivir en un mundo que odia a las mujeres https://t.co/QA1p0MZLcH