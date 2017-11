¡Libre de cargos! Declaran inocente a mexicano en EU

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El Tribunal Superior de San Francisco (EE.UU.) ha dictado este jueves su veredicto sobre el caso del mexicano José Inés García Zarate, acusado de matar a una mujer en esta ciudad norteamericana en 2015. El hombre ha sido declarado inocente de todos los cargos, excepto de posesión de arma.

García Zarate, de 45 años, había admitido que el disparo de una pistola Sig Sauer, que resultó mortal para Kate Steinle, de 32 años, se produjo mientras el arma estaba en sus manos, si bien ocurrió por accidente y no de forma deliberada, informó Reuters.

Sus abogados han logrado probar que se trató de un accidente —dado que el tiro alcanzó a la mujer tras rebotar en el suelo— y que el mexicano nunca estuvo implicado en ningún otro caso de violencia.

Aquel año Donald Trump se refirió a la muerte de Steinle, que —dijo— se debió a un "acto de violencia evitable" a manos de un "inmigrante ilegal", para justificar le necesidad de construir un "gran muro" a lo largo de la frontera mexicano-estadounidense.

