México interpone denuncia ante la ONU tras asalto a su Embajada

El Gobierno de México ha tomado una acción contundente tras el preocupante incidente en su embajada en Quito.

En un comunicado oficial, la Cancillería ha confirmado que han presentado una denuncia ante el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

El pasado 5 de abril, agentes de la Policía de Ecuador irrumpieron en la sede diplomática, sometieron a personal que se encontraba en el inmueble y aprehendieron al ex Vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, a quien México había otorgado asilo político.

En la comunicación entregada este viernes en la ONU, México informó que también ya presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia con la intención de que ese tribunal declare internacionalmente responsable al Ecuador y determine las reparaciones que debe cumplir.

