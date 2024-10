Michelle Obama llama a los hombres a apoyar a Kamala Harris

En un apasionado mitin en Kalamazoo, Michigan, Michelle Obama instó a los hombres a respaldar la candidatura de Kamala Harris, destacando la importancia de su elección para el futuro de las mujeres en Estados Unidos.

La ex primera dama advirtió que la vida de las mujeres podría verse gravemente amenazada si Donald Trump regresara a la Casa Blanca. “Si no acertamos en esta elección, su esposa, su hija, su madre, nosotras como mujeres, nos convertiremos en el daño colateral de su rabia”, afirmó Obama, enfatizando que las restricciones al aborto son un presagio de peligrosas limitaciones en la asistencia sanitaria para las mujeres.

