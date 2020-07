¡Gesto humanitario! Italia permite desembarco de 180 migrantes

Roma.- Un buque de rescate con 180 migrantes que llevan días varados a bordo finalmente recibió instrucciones para navegar a un puerto italiano para que puedan desembarcar sus pasajeros, informó el domingo un grupo humanitario.

En un tuit, el SOS Mediterranee también describió “alivio en el #Ocean Viking” cuando la tripulación del barco y pasajeros se enteraron que los migrantes rescatados desembarcarían el lunes en Porto Empedocle, Sicilia.

BREAKING Relief on the #OceanViking as the ship has finally received instructions to proceed to Porto Empedocle, Sicily. The 180 survivors will be disembarked in the port tomorrow. (1/3) pic.twitter.com/csmZlrZEfx